Amerikaanse senator en oud-gevechtspiloot: ik ben verkracht door meerdere

De Amerikaanse Republikeinse senator Martha McSally is verkracht door een meerdere, toen ze bij de luchtmacht diende. Dat heeft ze verklaard in een hoorzitting van een Senaatscommissie die zich bezighoudt met seksueel misbruik binnen de strijdkrachten.

McSally zat 26 jaar bij de luchtmacht, waar ze uiteindelijk kolonel werd. Ze is de eerste vrouwelijke gevechtspiloot in de VS die aan gevechtshandelingen heeft deelgenomen. De verkrachting heeft ze destijds niet gemeld, omdat ze zich schaamde en het systeem wantrouwde.

Ze stond op het punt om de luchtmacht te verlaten, maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan. "Zoals zoveel slachtoffers had ik het gevoel dat ik opnieuw werd verkracht door het systeem. Maar ik haakte niet af, ik besloot te blijven."

Gymleraar

Nadien heeft ze jaren gezwegen over het voorval, al heeft ze wel eerder verteld over haar vervelende seksuele ervaringen bij de luchtmacht. Ook heeft ze verteld dat een gymleraar op de middelbare school haar dwong om seks met hem te hebben

Volgens McSally moeten leidinggevenden binnen de strijdkrachten meer verantwoordelijkheid krijgen bij het achterhalen en bestraffen van seksueel misbruik en verkrachtingen. Ze bekritiseerde de "volstrekt ontoereikende reacties" van de legerleiding op dergelijke zaken.

Het verhaal van McSally komt twee maanden nadat een andere senator, Joni Ernst, bekendmaakte dat ze door een bekende is verkrachtte toen ze studeerde. Ook zei ze dat is mishandeld door haar ex-man.