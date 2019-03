Zanger R. Kelly opnieuw opgepakt door Amerikaanse politie

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is opnieuw opgepakt door de politie na een verhoor over zijn alimentatie. Dat meldt een woordvoerder van de sheriff. Of zijn arrestatie te maken heeft met de alimentatie is onduidelijk.

Kelly werd in Chicago gehoord. Hij verliet de zaal van de rechtbank met zijn advocaten via een andere deur dan de deur waardoor hij naar binnen kwam. Volgens persbureau AP was hij na het verhoor niet geboeid.

De zanger is volgens een woordvoerder van de politie overgebracht naar een gevangenis. Ze zegt tegen AP niet te weten waarom hij opnieuw is aangehouden.

Kelly werd vorige maand aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van vier vrouwen. Drie van hen zouden minderjarig zijn geweest. In een interview met de Amerikaanse zender CBS, dat vandaag en morgen wordt uitgezonden, herhaalt hij dat hij onschuldig is. De zanger is sinds 22 februari op borgtocht vrij.