Tips verdachte pakketjes stromen binnen bij politie Groot-Brittannië

Een dag na de vondst van drie bombrieven in Londen, heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk verschillende meldingen gekregen over verdachte pakketjes. De bombrieven werden gisteren gevonden op luchthavens Heathrow en London City, en op treinstation Waterloo, waarvan één vlam vatte na opening.

De autoriteiten stonden daarom vandaag op scherp. Vanochtend werd een aantal gebouwen van de Universiteit van Glasgow in Schotland ontruimd, nadat iemand in de postkamer een pakket had gevonden met een onbekende inhoud. De politie heeft het ongeopend laten ontploffen zonder dat er gewonden vielen.

Clarke Jarrett van de Londense antiterreureenheid zegt: "Door de overeenkomsten in het pakket qua uiterlijk en inhoud gaan we ervan uit dat er er een verband is tussen de bombrieven van gisteren en het pakketje in Glasgow". De Schotse politie gaat daarvoor samenwerken met de politie in Londen.

Geen college

Ook bij de Universiteit van Essex was een ontruiming, nadat de politie een tip had ontvangen over een verdacht pakketje. Dat bleek ongevaarlijk te zijn.

De colleges van de studenten op beide universiteiten werden afgelast. De Universiteit van Essex verwacht dat de lessen morgen wel doorgaan.