Bende valsemunters Almere opgerold

De politie heeft in Almere drie mensen aangehouden omdat ze vermoedelijk betrokken zijn bij de grootschalige productie, handel en distributie van vals geld. De politie kon niet zeggen of de drie verdachten uit Almere komen.

De zaak is sinds juni vorig jaar in onderzoek, waarbij het specifiek gaat om de productie van valse bankbiljetten van onder andere 20 en 50 euro. Volgens de politie zijn de valse biljetten, gemaakt in Almere, in heel Europa gevonden. De recherche werkt in dit onderzoek samen met Europol, de marechaussee en De Nederlandsche Bank.

Eind januari zijn al zes anderen aangehouden in verband met dit onderzoek, schrijft Omroep Flevoland. Zij zitten allemaal nog vast. De verdachten werden opgepakt nadat de politie bij acht woningen in Almere was binnengevallen.

300.000 euro vals geld

Over die huiszoekingen in januari maakte de politie vandaag meer bekend. Op nagenoeg alle locaties in Almere werden spullen gevonden die nodig zijn voor het maken en verhandelen van vals geld. De politie vond printers, cartridges, hologrammen, enveloppen, wenskaarten, postzegels en adreslabels. Daarnaast werd voor in totaal ruim 300.000 euro aan valse 20- en 50-eurobankbiljetten aangetroffen.

Bij de huiszoekingen werd ook drugs gevonden. De politie vond 1751 mdma-pillen, 535 gram cocaïne en 390 gram hasj. Naast de drugs zijn er gestolen telefoons, bankpassen en doosjes sigaren gevonden.