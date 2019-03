President Brazilië onder vuur na kritiek op carnaval met 'golden shower'-video

De Braziliaanse president Bolsonaro ligt onder vuur nadat hij een filmpje had gedeeld waarin hij het carnaval bekritiseert. Het was een filmpje waarin een man over een andere man urineert.

In de video is te zien dat een man in een hemd en korte broek samen met een schaars geklede man op een podium aan het dansen is. Vervolgens doet de man in de korte broek zijn gulp open en plast hij over het lichaam en haar van de schaars geklede man. Een dag na het plaatsen van de video vroeg hij zich op Twitter af "wat een golden shower is".

"Ik voel me er niet prettig bij om dit te laten zien, maar... dit is hoe carnavalsfestiviteiten er tegenwoordig uitzien", twitterde de president bij de video. De rechts-populistische Bolsonaro heeft bijna 3,5 miljoen volgers op Twitter. "Reageer en trek uw conclusies." De tweet lokte 44.000 reacties uit, de vraag 'wat is een golden shower' nog eens bijna 25.000.

Na het delen van de video, die maandag zou zijn opgenomen in de stad São Paulo, ontstond een storm van kritiek. Critici vinden dat hij met de video een niet-waarheidsgetrouw beeld laat zien van het Braziliaanse carnaval.

De hashtag #ImpeachmentBolsonaro werd op Twitter trending, net als de hashtag #GoldenShowerPresident. 'Golden shower' is een term voor over iemand heen plassen. Sommige critici menen dat Bolsonaro er niet tegen kan dat er tijdens het carnaval ook de spot is gedreven met de president.

Verschillende mensen kondigden aan de tweet bij Twitter te rapporteren voor het overtreden van de huisregels, maar de tweet is niet verwijderd. Wel werd er een waarschuwing voor gevoelig materiaal bij de tweet geplaatst.

Andere gebruikers, vooral bestaande uit de conservatieve aanhang van Bolsonaro, nemen het juist voor de president op, en zeggen dat hij gewoon liet zien hoe carnaval er op sommige plaatsen tegenwoordig aan toe gaat. Ook de hashtag #BolsonaroTemRazão (Bolsonaro heeft gelijk) werd trending op Twitter.