Veel animo voor het nieuwe leger van Kosovo, maar Servië is niet blij

Zijn uniform met camouflagepatroon hing al een tijdje in de kast. Maar nu mag Dritero Bajrami (21) het ook echt gaan dragen. Hij is een van de eerste kadetten die zich, zodra de opleiding is afgerond, militair van het leger van Kosovo mag noemen.

"Dit betekent zo veel voor ons," zegt hij terwijl hij over het embleem met de blauw-gele Kosovaarse vlag op de mouw van het uniform strijkt. "Dat we onze vlag op dit uniform kunnen dragen is het beste gevoel van de wereld."

Daarmee is voor de Kosovaren het land een stukje dichterbij het worden van een volwaardige staat gekomen. Op 14 december werd in het parlement in Pristina ingestemd met het vormen van een leger. Een civiele veiligheidsdienst bestond al onder de naam KSF (Kosovo Security Force), die zal in de komende jaren worden omgevormd tot een volwaardige militaire troepenmacht.