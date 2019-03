Nijpend lerarentekort dwingt school en ouders om met elkaar te praten

Lobke Vlaming denkt dat schooldirecties het begrip bij ouders verder kunnen vergroten door beter te communiceren. "Ouders moeten weten wat er speelt. Scholen moeten het gesprek met de ouders aangaan voordat er acuut iets aan de hand is. Uitleggen dat er geen invallers zijn en dat een klas meteen naar huis moet als er iemand ziek is."

Directeur Harm Weggemans van De Vier Leeuwen herkent dat wel. Hij heeft nog weinig ontevreden ouders aan zijn bureau gehad vanwege het lerarentekort, ook omdat hij zijn leerlingen altijd binnen de school heeft kunnen opvangen.

Tot vandaag, want voor groep 8 was geen oplossing en die kinderen moesten dus naar huis. Maar nog kreeg hij geen boze reacties. "Ze snappen dat dit kan gebeuren. Ze hebben van elkaar of uit de media over het lerarentekort gehoord."

Ook veel steun voor acties leraren

Uit de peiling van Ouders & Onderwijs blijkt ook dat maar liefst 80 procent van de ouders de acties van leerkrachten ondersteunt. "Ze vinden dat er op landelijk niveau wat moet gebeuren", zegt Vlaming.

Eerder vandaag werd bekend dat de basisscholen van minister Slob volgend schooljaar al extra geld krijgen om de hoge werkdruk aan te pakken. Voor 2019-2020 is er 333 miljoen euro beschikbaar om vakdocenten (voor gymnastiek of handvaardigheid), onderwijsassistenten of conciërges aan te nemen.

Maar het is veel minder dan de onderwijsvakbond eisen. Daarom gaat de landelijke staking voor zowel het basis-, voorgezet als het hoger onderwijs volgende week vrijdag gewoon door.