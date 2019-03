24 jaar cel en tbs voor dubbele moord in Groningen

Een man die in 2013 twee mensen in Groningen doodde is in hoger beroep veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en tbs. De straf valt hoger uit dan de eerder door de rechtbank opgelegde straf van 20 jaar.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Het gerechtshof in Leeuwarden acht bewezen dat de 43-jarige Maikel S. verantwoordelijk is voor de dubbele moord op de 66-jarige Gudrun Kusters en de 71-jarige Trevor Griffiths. Hij bracht de twee op 18 januari 2013 in hun eigen woningen om het leven.

Messteken

Beide slachtoffers bleken gewurgd. S. wilde Kusters beroven en doodde haar daarna. Ze werd gevonden met messteken in haar hals. Griffiths werd in zijn woning om het leven gebracht. Daarna stak S. het huis in de brand. Om het hoofd van Griffiths was een plastic zak gebonden. De aan drugs verslaafde S. had een tijdje bij beide slachtoffers in huis gewoond.

Toerekeningsvatbaar

In 2016 werd S. door de rechtbank in Groningen veroordeeld voor dubbele doodslag. Het vonnis luidde toen 20 jaar cel. Tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend.

S. heeft altijd ontkend dat hij betrokken is bij de dood van de twee. RTV Noord schrijft dat hij mogelijk de twee heeft omgebracht omdat hij geld nodig had voor zijn drugsverslaving. De slachtoffers kenden elkaar niet.