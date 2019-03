Huisjes van WNL en Kuzu van Denk ruziën over persvrijheid 

Omroep WNL besloot partijleider Kuzu van Denk te weigeren als gasthoofdredacteur vanwege een gebrek aan respect voor de persvrijheid. Hij trad wel als gewone gast op in het programma en dat leidde tot veel discussie, en vooral tot uitersten in reacties.

Hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL heeft geen spijt van zijn beslissing. "Ik denk dat dit een hele goede les was voor Denk hoe de Nederlandse pers werkt."

Op uw besluit zijn heel veel reacties gekomen vandaag, staat u er nog steeds achter?

Huisjes: "Ja, ik sta er nog helemaal achter. Vierkant. Het is ook een principepunt." Hij nam het besluit vorige week. "Ik zag Kuzu op de lijst van lijsttrekkers staan en dacht 'dat is nou echt de enige ertussen die niet snapt wat persvrijheid is, dus die kan gewoon geen gasthoofdredacteur zijn."

Er zijn inmiddels twee kampen op social media, het ene steunt WNL-presentatrice Maaike Timmerman en het andere Denk. Hoe verklaart u de grote tegenstellingen en vindt u dat dit bij de publieke omroep past?

"Ik denk dat het misschien heel goed is als Denk leert wat persvrijheid is en als de achterban van die partij zich daar ook wat meer bewust van zou worden. Dan zouden ze echt heel goed integreren in onze samenleving en dan zouden ze het ook veel beter kunnen accepteren."

Bent u blij met de steunbetuigingen?

"Ik vind het eigenlijk logisch, gezien mijn besluit. Wat ik ook wel bijzonder vind is dat Kuzu er blijkbaar een soort verdienmodel aan heeft, omdat dit heel goed werkt voor zijn achterban. Daar zeggen ze: 'Wij worden achtergesteld', en dan draait het ineens om ras, geloof, kleur. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom of jij snapt wat persvrijheid is."

Huisjes wijst er op dat hij voor de uitzending uitgebreid heeft overlegd over de spelregels en dat Kuzu uiteraard alles mocht zeggen, maar niet als gasthoofdredacteur. Kuzu liet in de uitzending van vanmorgen duidelijk blijken dat hij boos was: