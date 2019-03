Na 20 films in ruim 10 jaar heeft Marvel nu een vrouwelijke superheld

Captain Marvel, de nieuwe superheldenfilm van Marvel Studios, is vandaag in première gegaan, mét een vrouwelijke superheld in de hoofdrol. Dat is voor het eerst. Nog nooit eerder stond een Marvel-film zo prominent in het teken van een superheldin.

Studiobazen dachten lange tijd dat een film met een vrouwelijke superheld in de hoofdrol niet succesvol kon worden. Flops als Catwoman en Super Girl waren volgens hen hét bewijs dat het publiek niet zat te wachten op vrouwelijke protagonisten. Maar toen DC Comics twee jaar geleden met Wonder Woman bewees dat heldinnen wel degelijk in de smaak kunnen vallen, kon Marvel niet achterblijven.

Bekijk hier de trailer van Captain Marvel: