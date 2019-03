Staatsbosbeheer doodde in februari ruim 400 edelherten in Oostvaardersplassen

Jagers van Staatsbosbeheer hebben in februari in de Oostvaardersplassen 432 edelherten afgeschoten. Het totale aantal gedode dieren sinds december komt daarmee op 1354.

Het is de bedoeling dat er in totaal 1830 herten worden afgeschoten. Het schieten gaat door tot 1 april en zo nodig later in het jaar van september tot en met december.

De provincie Flevoland vindt dat er te veel dieren in de Oostvaardersplassen leven. Er is niet genoeg voedsel en daardoor sterven veel dieren in de winter van de honger. Afgelopen winter ging zo'n 60 procent van de populatie dood.

Goede conditie

Volgens Staatsbosbeheer komen de overblijvende dieren deze winter goed door. Er is nog veel eten voor veel minder dieren dan vorig jaar. Dierenartsen concluderen dat de meeste dieren in goede conditie zijn.

Tot nu toe is er één heckrund doodgeschoten omdat het dier er te slecht aan toe was, en een konikpaard stierf een natuurlijke dood.