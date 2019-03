Venezuela zet Duitse ambassadeur vanwege bemoeienis uit

Venezuela heeft de Duitse ambassadeur tot ongewenst persoon verklaard. Volgens de Venezolaanse regering heeft Daniel Kriener zich bemoeid met binnenlandse aangelegenheden. Dat is een duidelijke schending van de diplomatieke regels en daarom is hij niet meer welkom, staat in een verklaring.

Kriener was sinds vorig jaar ambassadeur in Caracas. Hij is een van de vier buitenlandse diplomaten die oppositieleider Guaidó ophaalden van het vliegveld toen die maandag terugkwam in Venezuela. De ambassadeurs wilden daarmee voorkomen dat Guaidó direct werd gearresteerd na aankomst.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Kriener tot persona non grata is verklaard. "Wij bekijken nu hoe het verder moet, ook ter plaatse met onze partners", zegt een woordvoerder tegen persbureau DPA.

Kriener heeft 48 uur om Venezuela te verlaten.

Crisis

In Venezuela woedt al weken een machtsstrijd tussen president Maduro en parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaidó. De oppositie eist dat er nieuwe presidentsverkiezingen komen, maar Maduro weigert die uit te schrijven. Eind januari riep Guaidó zichzelf uit tot interim-president. Veel landen, waaronder Duitsland en Nederland, hebben hun steun uitgesproken voor Guaidó.

Venezuela kampt al lange tijd met een zware economische crisis. Het land kan amper voedsel, medicijnen en andere dagelijkse goederen importeren. Miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht.