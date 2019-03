Meer dan honderd 'nieuwe' stukken van Einstein openbaar gemaakt

De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem heeft een collectie manuscripten van de fysicus en Nobelprijswinnaar Albert Einstein openbaar gemaakt. Het gaat om 110 stukken, waaronder vellen met wiskundige aantekeningen en een aantal brieven. Een daarvan was gericht aan zijn zoon.

De stukken waren in het bezit van een particuliere verzamelaar in de Amerikaanse staat North Carolina. Een stichting in Chicago heeft ze gekocht en vervolgens aan de universiteit in Jeruzalem gedoneerd.

Princeton

De meeste wiskundige stukken, 84 in totaal, schreef Einstein in de periode van 1944 tot 1948, toen hij in Princeton in de Amerikaanse staat New Jersey woonde en werkte. Een groot deel gaat over de geünificeerde veldentheorie, een nog niet bestaande natuurkundige theorie die de verschillende fundamentele theorieën in de natuurkunde met elkaar verenigt.

Einstein probeerde die theorie aan te tonen, maar daar slaagde hij ondanks jarenlange studie niet in. Tot op de dag van vandaag is dat trouwens nog niemand gelukt.

Adolf Hitler

In de collectie zitten ook brieven aan zijn vriend Michele Besso, een Italiaans-Zwitserse ingenieur. Er is ook een brief uit 1935, gericht aan zijn zoon Hans Albert, die toen in Zwitserland woonde. In die brief schrijft Einstein, van Joodse afkomst, over zijn zorgen vanwege de machtsovername door de nationaalsocialisten van Adolf Hitler.

"Europa begint de zaak nu eindelijk serieus te nemen, met name de Engelsen", schrijft Nobelprijswinnaar Einstein aan zijn zoon. "Als ze anderhalf jaar geleden krachtig hadden ingegrepen was het beter en makkelijker geweest."

Haatcampagne

De Duits-Zwitserse Albert Einstein was in Amerika toen de nazi's in 1933 aan de macht kwamen. Hij was toen al jarenlang het doelwit van een haatcampagne en die verhevigde nadat Hitler het voor het zeggen had gekregen. Einstein besloot daarop niet meer naar zijn geboorteland terug te keren.

Na de stichting van de staat Israël wees Einstein een aanbod om president te worden van de hand. Wel schonk hij zijn archief aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Einstein stierf in 1955 in een ziekenhuis in Princeton. Hij was toen 76 jaar.