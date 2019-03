Veel animo voor baan als beul in Sri Lanka

Ruim honderd mensen hebben zich aangemeld om beul te worden in Sri Lanka. Het land is op zoek naar twee nieuwe beulen, omdat het de doodstraf weer wil invoeren.

Een van de sollicitanten is een Amerikaan. Hij is afgewezen, omdat alleen Sri Lankanen mensen in Sri Lanka mogen executeren.

Drugscriminelen

Sinds 1977 kent Sri Lanka een moratorium op executies. Rechters kunnen de doodstraf nog wel opleggen, maar die wordt automatisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

President Maithripala Sirisena wil het moratorium opheffen om drugscriminaliteit aan te pakken. Maar hij heeft nog wel personeel nodig om de criminelen op te hangen. De laatste beul vertrok in 2014 zonder dat hij iemand ter dood heeft gebracht. Hij stapte naar eigen zeggen op omdat het idee dat hij mogelijk ooit iemand moest executeren hem te veel stress opleverde.

Alleen mannen

De sollicitatieprocedure is in volle gang. Alleen mannen komen in aanmerking voor de baan, omdat vrouwen te emotioneel zouden zijn voor het werk.

De twee mannen die worden aangenomen krijgen straks 140 euro per maand. Dat is bovengemiddeld voor een ambtenaar in Sri Lanka.