Dochter oud-president Oezbekistan moet cel in na 'overtreden huisarrest'

De dochter van de ex-president van Oezbekistan moet de cel in. Gulnara Karimova kreeg in 2018 vijf jaar huisarrest opgelegd voor haar rol in een groot corruptieschandaal, maar zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van haar straf. Ze moet de rest van de strafperiode in de gevangenis doorbrengen.

Volgens de Oezbeekse autoriteiten heeft ze internet gebruikt, haar flat verlaten en een schadevergoeding nog niet betaald.

De dochter van de inmiddels overleden oud-president Islam Karimov werd tot de corruptieaffaire op handen gedragen in eigen land. Ze was popster en modeontwerpster en werd gezien als opvolger van haar vader.

Vimpelcom

In haar rol als machtige presidentsdochter nam Karimova steekpenningen aan van telecomreus Vimpelcom. Dat bedrijf, vooral actief in de voormalige Sovjetstaten, betaalde Karimova honderden miljoenen euro's.

Omdat het hoofdkantoor van Vimpelcom (in 2017 omgedoopt tot VEON) in Nederland staat, kon de Nederlandse justitie de presidentsdochter bij verstek een boete opleggen van 1,6 miljoen euro.

Eerder schikte het OM in Amsterdam al met Vimpelcom wegens de omkooppraktijken. Het concern betaalde 358 miljoen euro. Dat was in 2016 de hoogste schikking die ooit in Nederland werd getroffen. Later schikte ING voor een nog hoger bedrag met het Openbaar Ministerie, omdat de bank verdachte miljoenentransacties niet had opgemerkt.

Arrestatie

De advocaat van Karimova heeft op Instagram een foto geplaatst waarop te zien zou zijn hoe zijn cliënt door de veiligheidsdiensten wordt meegenomen.