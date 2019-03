Italiaanse politie ontruimt tentenkamp met vluchtelingen

In het zuiden van Italië wordt een groot tentenkamp met illegale migranten ontruimd. Het is een kamp met 900 mensen in San Ferdinando, in de regio Calabrië.

Ongeveer 600 veiligheidsmensen en hulpverleners begonnen vanochtend met het weghalen van de migranten. Artsen zonder Grenzen heeft kritiek geleverd op de ontruiming, omdat de migranten niet is verteld waar ze naartoe moeten.

Het tentenkamp staat er al een paar jaar. Het is niet duidelijk waarom het kamp nu wordt ontruimd.

Onveilige situatie

De omstandigheden in het tentenkamp zijn slecht; er is geen stromend water en elektriciteit en de situatie is er onveilig. In de afgelopen maanden zijn bij verscheidene branden in tenten drie mensen omgekomen.

Veel migranten uit het kamp helpen in de regio bij de fruitoogst.