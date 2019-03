Deze Ajaxfans waren erbij in Bernabéu, 'mijn kaartje gaat in het plakboek'

Na afloop van de wedstrijd moesten de Ajacieden in het uitvak nog in het stadion blijven, tot het stadion was leeggelopen. "Bij een nederlaag zit je dan normaal gesproken een uurtje chagrijnig te zijn met z'n allen, nu was er gewoon een uur lang feest", zegt Gnocchi. Zonder drinken, want de bar in het stadion was al dicht. "Ik heb uiteindelijk bij een straatverkoper voor 20 euro een sixpackje bier gekocht en we zijn daarna natuurlijk verder gaan feesten in de kroeg."

Gnocchi gaat al 16 jaar naar uitwedstrijden van Ajax in Europese toernooien en was tot nu toe nog nooit bij een overwinning. "Het was elke cent waard. Dit kaartje gaat in een plakboek."