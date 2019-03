Oostenrijk trekt handen af van uitgereisde jihadisten

Oostenrijk gaat burgers die hebben gevochten voor terreurgroep IS niet meer consulair bijstaan. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl in een interview met het Oostenrijkse persbureau APA.

Vandaag neemt de Oostenrijkse ministerraad een wetswijziging aan die dat mogelijk maakt. In de wijziging wordt geschreven dat personen die de openbare orde en veiligheid in gevaar kunnen brengen, bescherming van de staat geweigerd kan worden.

Met consulaire bijstand kunnen burgers van een land in het buitenland aanspraak maken op bijvoorbeeld hulp bij noodsituaties, juridische steun of bij het terugkeren naar het geboorteland (repatriƫring).

Oproep Trump

"Maar mensen die zich bij terroristische organisaties hebben aangesloten en de basiswaarden van de Oostenrijkse samenleving verwerpen, hebben geen recht op hulp van Oostenrijk", zegt Kickl. "We gaan deze mensen dus ook niet ophalen."

Daarmee geeft Oostenrijk een duidelijk signaal af aan de Amerikaanse president Trump. Die dreigde ruim 800 Europese IS-strijders vrij te laten als de landen waar ze vandaan komen ze niet opnemen.

'Tikkende tijdbommen'

Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken schat dat zo'n 30 Oostenrijkers zich hebben aangesloten bij IS, schrijft Die Presse. Kickl noemde de uitgereisde jihadisten eerder al "tikkende tijdbommen" waar geen plek voor is in Oostenrijk.

Afgelopen weekeinde werd de Nederlandse Syriƫganger Yago Riedijk nog wereldnieuws toen hij in verschillende interviews zei terug te willen keren naar Nederland. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voelen daar niets voor.