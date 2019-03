Noodstoppen van Zaanse bruggen worden niet in de praktijk getest

De noodstoppen van de bruggen over de Zaan worden bijna nooit in de praktijk getest. Dat blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws.

De gemeente Zaanstad en nabestaande Wesley Fontijn, die zijn moeder in 2015 verloor bij een ongeluk op een van de Zaanse bruggen, deden onderzoek naar de veiligheid. Daaruit blijkt dat er diverse problemen zijn.

Het ging de afgelopen jaren meermalen mis op bruggen in Zaanstad. Fontijns moeder viel van de brug af. In november 2018 raakte een bejaard echtpaar gewond toen de brug openging terwijl ze eroverheen liepen. De man viel in het water, de vrouw belandde op het asfalt.

Alleen getest met software

Uit de documenten blijkt nu dat de noodknoppen vrijwel nooit worden ingedrukt. De gemeente beperkt zich tot een softwarematige test, waarbij de brug zelf dichtblijft. De noodknop testen terwijl de brug in beweging is, zou volgens de gemeente te ingrijpend zijn en schade kunnen aanrichten.

Dat vindt Fontijn ongelooflijk. "Je kan bij zo'n software-test wel kijken of er ergens een rood lampje brandt, maar je wil toch ook fysiek zien dat er iets met die brug gebeurt. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste."

De enige brug waarbij de noodknop wel in de praktijk is getest, is de Prins Bernhardbrug. Die werd na het ongeluk met het oudere echtpaar grondig onderzocht.