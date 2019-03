Plastic vogel vervangt dode gans om traditie levend te houden

Het is een traditie die al sinds de Middeleeuwen bestaat: ganstrekken op carnavalsdinsdag. In Nederland gebeurt dat alleen nog in het Limburgse Grevenbicht. Maar deze editie was net even anders dan de voorgaande paar honderd jaar: er werd voor het eerst een kunstgans gebruikt in plaats van een dode gans.

Ganstrekken is een ritueel volksfeest waarbij ruiters op een kort parcours proberen om een opgehangen dode gans te onthoofden. De traditie is de laatste jaren omstreden, vooral door kritiek van dierenrechtenorganisaties. Zij hekelen het gebruik van een echte gans, ook al is deze al dood.

"Het is jammer dat de traditie verbroken is", zegt de voorzitter van vereniging de Ganstrekkers tegen 1Limburg. "Maar we hebben de afgelopen jaren veel kritiek gekregen."