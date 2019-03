Zeker 16 doden bij zelfmoordaanslag en vuurgevecht Jalalabad

Bij een zelfmoordaanslag en een daaropvolgend vuurgevecht in de buurt van het vliegveld van de Afghaanse stad Jalalabad zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Minstens negen mensen raakten gewond.

Vijf militanten openden rond 05.00 uur lokale tijd de aanval op een bouwbedrijf bij het vliegveld. Twee zelfmoordterroristen kwamen te voet naar de toegangspoort van het bedrijf en brachten bommen tot ontploffing, waarna het terrein door de andere militanten werd bestormd.

Volgens de lokale politiechef ontstond daarop een vuurgevecht met Afghaanse veiligheidstroepen, dat enkele uren duurde. De troepen worden nu bij het beveiligen van de omgeving ondersteund door Amerikaanse collega's.

De doden zijn medewerkers van het bouwbedrijf. Vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren in kritieke toestand. De drie militanten die het terrein bestormden, zijn omgekomen in het vuurgevecht.

Islamitische Staat

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeÃĢist.

Jalalabad is de hoofdstad van de oostelijke provincie Nangarhar en ligt vlak bij de grens met Pakistan. Het is uitgegroeid tot een bolwerk van terreurbeweging IS in Afghanistan.