Automobilist ramt flatgebouw in Breda

Een automobilist is vannacht tegen een flat in Breda gebotst. De bestuurder en passagier zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.

De auto reed over een fietspad, groenstrook en door een bosje en kwam uiteindelijk tegen de flat aan de Händellaan tot stilstand. De gevel van de flat is flink beschadigd. Volgens Omroep Brabant hebben specialisten de schade beoordeeld en kunnen bewoners de fietsenstalling tijdelijk niet gebruiken.

De politie onderzoekt de aanrijding nog.