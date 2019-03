Human Rights Watch: honderden 'IS-kinderen' in cel in Irak

In Irak zitten honderden kinderen in de gevangenis, omdat Iraakse en Koerdische autoriteiten ze beschuldigen van lidmaatschap van terreurgroep IS. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport.

Volgens de organisatie zitten veel kinderen vast op basis van twijfelachtige beschuldigingen of door marteling afgedwongen bekentenissen. Sommige processen duren niet langer dan tien minuten en kinderen weten vaak niet eens of ze een advocaat hebben.

Zo zegt een 17-jarige in het onderzoek dat hij werd opgepakt, omdat hij werkte in een restaurant in Mosul waar geregeld IS-strijders kwamen. De terreurgroep had zijn identiteitskaart ingenomen, waardoor hij op een lijst met gezochte personen terecht was gekomen.

Daarnaast zijn kinderen opgepakt met dezelfde naam als IS-strijders of gearresteerd, omdat bijvoorbeeld een buurman ze beschuldigde lid te zijn van de terreurgroep.

'Levenslang negatieve gevolgen'

"Deze ingrijpende aanpak is geen rechtvaardigheid en zal levenslang negatieve gevolgen hebben voor veel van deze kinderen", zegt Jo Becker, directeur kinderrechten van HRW.

"Kinderen die betrokken zijn bij gewapende conflicten hebben recht op rehabilitatie en re-integratie. Niet op marteling en gevangenisstraf."

Als kinderen worden vrijgelaten, durven ze vaak niet terug te keren naar huis. Ze zijn bang voor wraakacties, omdat ze worden gezien als IS'er. HRW-directeur Becker: "De keiharde behandeling van kinderen in Irak lijkt meer op blinde wraak dan op gerechtigheid voor IS-misdaden."