Politie-actie in Franse gevangenis na terreuraanval

De Franse politie heeft in een gevangenis in Normandië een gevangene opgepakt die eerder op de dag twee cipiers had verwond. De man verschanste zich daarna met zijn vrouw, die op bezoek was, in een bezoekersruimte. Bij de arrestatie zijn schoten gelost: de vrouw is daarbij om het leven gekomen.

Gedetineerde Michaël Chiolo (27) viel gisterochtend met een mes twee gevangenenbewaarders aan. Een van hen liep verwonden aan zijn bovenlichaam op, de ander in het gezicht. Volgens Franse media riep Chiolo bij de actie 'Allahoe akbar'.

De Franse autoriteiten hebben de aanval als terreurdaad bestempeld. Gevangenispersoneel sprak tegen persbureau AFP over een moordaanslag.

Straatsburg

Met zijn actie wilde Chiolo volgens de Franse justitie de dader van de aanslag in Straatsburg wreken. Bij die aanslag, gepleegd door Cherif Chekatt, vielen in december vijf doden. De twee kenden elkaar uit de gevangenis.

Chiolo zit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe een straf van 30 jaar uit. Hij is veroordeeld voor de dood van een 89-jarige man en voor het verheerlijken van terreur.