Democraat Bloomberg niet in race voor Witte Huis

Na Hillary Clinton heeft nu ook Michael Bloomberg aangekondigd geen kandidaat te zijn voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 77-jarige oud-burgemeester van New York registreerde zich pas vorig jaar als Democraat, nadat hij bij eerdere verkiezingen speelde met de gedachte om als onafhankelijke kandidaat mee te doen.

Bloomberg hoort tot de rijken der aarde, met een geschat vermogen van 50 miljard, verdiend met het gelijknamige nieuwsconcern. Bloomberg schrijft in een column: "Ik denk dat ik Trump zou kunnen verslaan. Maar ik zie haarscherp dat het me grote moeite zou kosten om de Democratische nominatie te winnen."

Onder de Democratische kandidaten die zich al hebben gemeld, zijn veel jongere politici van diverse achtergrond en veel vrouwen. Bloomberg schrijft dat hij zich in de komende jaren nuttiger kan maken door zich in te spannen voor klimaatbescherming en de strijd tegen wapenbezit in de VS.

Hij wil ook geld steken in een nieuw politiek initiatief dat zich ten doel stelt te voorkomen dat president Trump wordt herkozen.