Veel bedrijven schenden regels bij het inhuren van zzp'ers

Het merendeel van de werkgevers huurt zzp'ers in die niet voldoen aan de eisen om als zelfstandige aangemerkt te worden. Dat blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst, waar staatssecretaris Snel van Financiƫn over schrijft in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal zijn 104 bedrijven uit verschillende branches en sectoren bezocht. 59 daarvan pasten de regels rondom het beoordelen van de arbeidsrelatie niet goed toe. Zo was er bijvoorbeeld sprake van een gezagsverhouding tussen de zzp'er en de opdrachtgever, of verrichten zzp'ers dezelfde werkzaamheden op dezelfde wijze als werknemers. Dat kan duiden op een verkapt dienstverband.

Bij twaalf bedrijven is er mogelijk sprake van kwade opzet. De Belastingdienst doet daar vervolgonderzoek naar.

Schijnzelfstandigheid

De steekproef werd gedaan om te zien in hoeverre de Wet DBA wordt nageleefd. Deze wet werd in 2016 door het kabinet-Rutte II ingevoerd in de hoop schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de wet wordt nog niet gehandhaafd: dat is uitgesteld tot 1 januari 2020 omdat er nog veel onduidelijkheid is over wie zich zelfstandige mag noemen en wie niet.

Op dit moment grijpt de Belastingdienst dus alleen in bij "kwaadwillenden". Dat zijn gevallen waarbij zzp'ers worden uitgebuit of waar bedrijven bewust premies en belastingen ontduiken door het inhuren van zelfstandigen.