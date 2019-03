Hoekstra: geen openbaarheid rond Air France-KLM was 'judgment call'

Minister Hoekstra heeft bij de aankoop van aandelen in Air France-KLM alle varianten overwogen om de Tweede Kamer te betrekken. "Alle plussen en minnen afgewogen, was dit de meest ideale, maar een ideale uitkomst bestaat niet", zei hij in een debat. "We hebben het echt zorgvuldig gedaan."

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer toonden zich in het debat met ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen kritisch over de manier waarop het parlement vorige week werd betrokken.

Volgens Hoekstra kon het niet in volstrekte openbaring, omdat het om koersgevoelige informatie ging dat de aankoop en de onderneming in gevaar zou kunnen brengen. "Het was een judgment call", zei Hoekstra. "We hebben het afgewogen gedaan en ik sta ervoor."

14 procent

De Nederlandse staat neemt sinds vorige week deel in de holding Air France-KLM. Nederland heeft inmiddels een belang van 14 procent en dat kostte de staat 744 miljoen euro. ABN Amro heeft die transactie in opdracht van de regering in het geheim verricht.

Minister Hoekstra informeerde een week voor de aankoop de financiële woordvoerders van de partijen over de deelname in Air France-KLM. Die moesten daarbij wel een geheimhoudingsverklaring tekenen en mochten hun fractievoorzitters niet eerder inlichten.

"We hebben gekozen voor de financiële woordvoerders, omdat die het beste ingevoerd zijn in het dossier en het best in staat waren om erover te beslissen", aldus de minister.

Veel fouten

PvdA'er Nijboer noemt die gang van zaken "best wel problematisch". Hij had eerder op de hoogte gebracht willen worden en vindt het kwalijk dat de Tweede Kamer niet van tevoren is geïnformeerd. Ook vindt hij dat het budgetrecht van de Tweede Kamer is geschonden. "Er zijn best wel veel fouten gemaakt in die procedure en dat neem ik het kabinet toch wel kwalijk."

"Had de Tweede Kamer de optie de aankoop te verwerpen?'', vroeg SP-Kamerlid Alkaya zich af. Hij wees op het budgetrecht, dat het parlement het recht geeft de uitgaven van de staat goed of af te keuren. De SP'er wil een parlementair onderzoek. "Ik begrijp de aankoop, maar ik weet niet of ik de werkwijze van het kabinet kan steunen."

Rechtstreekse invloed

Door de aandelenkoop wil het kabinet rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen bij het bedrijf, waar ook KLM deel van uitmaakt. In de Tweede Kamer werd al direct enthousiast gereageerd op het besluit. Ook in het debat vanavond klonk er lof van verschillende politieke partijen.

"Nederland is trots op KLM, maar het gaat niet alleen om emotie. Deze economische motor verdient het om goed te worden behandeld", zei VVD-Kamerlid Van der Linden.

Hoekstra zegt het ongemakkelijk te vinden dat hij de Fransen niet eerder kon informeren over de aankoop van de aandelen. De Fransen zijn een belangrijke bondgenoot van Nederland. "We zullen moeten blijven werken aan een goede relatie."