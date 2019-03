'Over Yolanthe en Wesley had iedereen vanaf het begin een mening'

"Het was een stel dat vanaf het begin nogal de aandacht trok en waar iedereen een mening over had", zegt Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé. "Niet in de laatste plaats Gerda Smit die in Shownieuws helemaal leegliep over haar voormalige schoondochter."

Santegoeds verwijst naar de breuk in 2009 tussen Yolanthe Cabau en zanger Jan Smit. De moeder van Smit klaagde daarna in een interview met Shownieuws dat Yolanthe te veel spullen had meegenomen uit de gezamenlijke woning van het paar, waaronder de gastendoekjes.

Vlak voor de breuk was Yolanthe zoenend met Wesley Sneijder in een parkeergarage op de foto gezet en niet lang daarna werd bevestigd dat de twee een relatie hadden. Een jaar later waren ze getrouwd.