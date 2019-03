Moordenaar Maartje Pieck komt vrij, nabestaanden spreken van zwarte dag

De nabestaanden vinden dat H. een toneelstukje opvoert en noemen het onbegrijpelijk dat hij op vrije voeten komt. Ze houden hun hart vast. "Wat mij betreft hoort deze man niet meer op straat. Volgens mij is hij nog levensgevaarlijk voor z'n omgeving", zegt vader Erik Pieck tegen RTV Oost.

Hij vindt dat de tbs opnieuw verlengd had moeten worden. "Hij heeft onze dochter vermoord. Wij hebben levenslang en zijn lichamelijk en geestelijk zwaar aangetast."

Veilig terugkeren

Bij het bespreken van de zaak stond de rechter vandaag ook stil bij de emoties van de familie. "De rechtbank realiseert zich dat de nabestaanden al jaren vrezen voor deze beslissing. De moord schokte de maatschappij diep en zorgde voor veel verdriet bij de familie en die gevoelens verdwijnen niet door tijdverloop."

Maar, zo benadrukte de rechter, tbs heeft in principe als doel dat mensen weer terug kunnen keren in de samenleving. En in het geval van H. zijn er volgens de rechter geen juridische gronden om zijn tbs te verlengen.

"In dit geval heeft de maatregel lang geduurd en een zeer positief effect gehad op de man. De deskundigen vinden unaniem dat met de maatregel geen doel meer te behalen valt. De rechtbank oordeelt onder die omstandigheden dat het nu tijd is dat betrokkene veilig terug kan keren in de maatschappij."