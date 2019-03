OM vervolgt Eindhovense politiecommissaris voor corruptie

Het Openbaar Ministerie stelt vervolging in tegen een politiecommissaris uit Eindhoven wegens valsheid in geschrifte en het witwassen van crimineel geld. NRC meldt dat de man, Peter van den E., op 20 mei voor de rechtbank van Zwolle moet verschijnen.

De commissaris wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen door een vriend, een ondernemer in de beveiligingssector. Ze zullen gezamenlijk terechtstaan.

Het onderzoek in deze zaak heeft drie jaar geduurd. In februari werd bekend dat Van den E., die veertig jaar voor de politie heeft gewerkt, met onmiddellijke ingang is ontslagen wegens fraude en corruptie. Daarvoor was hij maandenlang geschorst.

'Criminee!'

NRC meldde eerder al dat Van den E. tien jaar directeur is geweest van 'Criminee!', een stichting waarin de overheid en bedrijven samenwerken om met technische middelen criminaliteit op te sporen op bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.

Medeverdachte Otto V. werkte ook voor dat platform. Beiden werkten ook samen in de wijnbouw in Zuid-Frankrijk, waar Otto V. een wijngaard had.