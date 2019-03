Kabinet: onvoldoende verbeterd in gevangenis Sint-Maarten

Minister Dekker vindt dat er onvoldoende verbetert in de gevangenis op Sint-Maarten. In de Tweede Kamer zei hij dat hem dat "ongelooflijk teleurstelt". Volgens hem ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de minister van Justitie van Sint-Maarten, maar Dekker zei ook dat het Nederlandse kabinet nadenkt over "vervolgscenario's" en de druk opvoert.

Verschillende instanties hebben de afgelopen tijd kritiek geleverd op de situatie in de Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten. Onlangs riep het College voor de Rechten van de Mens het Nederlandse kabinet op tot een veel actievere rol bij de aanpak van structurele schending van de mensenrechten in de gevangenis.

Nieuwsuur citeerde vorige week uit ambtelijke nota's over de precaire situatie op het eiland. Dekker benadrukte dat er voor het kabinet een extra reden is om verbetering te eisen: na orkaan Irma liep de gevangenis op Sint-Maarten zoveel schade op dat tientallen gevangenen naar Nederland werden overgebracht.

Een aantal gevangenen is inmiddels weer op Sint-Maarten, maar sinds oktober stuurt Nederland geen gedetineerden meer terug naar de gevangenis daar, omdat de omstandigheden er zo slecht zijn.