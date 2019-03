Dit jaar twee Nobelprijzen voor Literatuur

De Nobelprijs voor Literatuur 2018 wordt dit jaar alsnog toegekend, tegelijk met de prijs voor 2019. Het Nobelprijs-comité zegt dat de Zweedse Academie de juiste stappen heeft gezet om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Vorig jaar was er geen winnaar omdat de juryleden van de Zweedse Academie verwikkeld waren in een verscheurend conflict. Aanleiding daarvoor waren beschuldigingen over seksueel wangedrag door de echtgenoot van een van de leden van de Academie. Enkele leden stapten op.

De fotograaf Jean-Claude Arnault, getrouwd met de dichter en Academie-lid Katarina Frostenson, kreeg vorig jaar een celstraf opgelegd wegens verkrachting. Frostenson zelf verliet de Academie nadat uit onderzoek was gebleken dat ze vertrouwelijke informatie had gelekt.

Vertrouwen herstellen

Sindsdien heeft de Zweedse Academie een aantal nieuwe leden gekregen en is de literaire jury vernieuwd om het publieke vertrouwen te herstellen. Vorig jaar nog dreigde het Nobel-comité de Zweedse Academie geen rol meer te geven bij het toekennen van de belangrijkste literaire onderscheiding ter wereld. Wel werd meteen de hoop uitgesproken dat de prijs voor 2018 dit jaar alsnog kon worden uitgereikt.

Het besluit van het Nobelprijs-comité is voor Academie-lid Horace Engdahl aanleiding om uit de literaire jury te stappen. Hij doet dat om de toekomst van de literatuurprijs niet in gevaar te brengen, staat in een persverklaring van de Zweedse Academie. Engdahl had de reacties op de beschuldigingen van seksueel misbruik overdreven genoemd.

Traditiegetrouw wordt in oktober bekendgemaakt welke schrijver heeft gewonnen. Dan worden ook de andere Nobelprijzen toegekend.