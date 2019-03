Problemen voor Nederlandse chauffeurs door brexit-acties Calais

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben veel last van stiptheidsacties in het Franse Calais. De douane wil met de acties duidelijk maken wat de gevolgen zijn als de brexit straks van kracht is. Door de strenge controles staan er lange files op de wegen naar de veerboot en de tunnel.

De Franse overheid heeft toegezegd dat er na de brexit 700 douaniers bij komen, maar dat is volgens de actievoerders niet voldoende. Daarnaast eisen ze meer loon.

Een Nederlandse vervoerder, die niet bij naam genoemd wil worden, vertelt dat zijn chauffeurs er elf uur over hebben gedaan om met de trein de overkant van het Kanaal te bereiken. De vervoerder spreekt van een extreme situatie. Volgens het bedrijf komen de chauffeurs in de knoei met hun wettelijke rijtijden en lijdt hij schade omdat de levertermijnen niet gehaald worden.

Sluiproutes

Bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) komen meer meldingen binnen van Nederlandse chauffeurs die problemen ondervinden. Volgens een woordvoerder van TLN proberen sommige chauffeurs uit te wijken naar Duinkerken, maar daar loopt het ook vast. De sluiproutes zijn ook afgesloten.

Volgens TLN neemt door de lange wachtrijen ook het gevaar toe dat migranten die naar Engeland willen in de vrachtwagens klimmen.

De stiptheidsacties van de Franse douane zijn gisteren begonnen. Hoelang ze precies gaan duren, is nog niet duidelijk. De Franse zusterorganisatie van TLN heeft opgeroepen om de acties te beƫindigen en gevraagd om extra bewaking van de vrachtwagens in de files. Die bewaking is inmiddels geregeld.

Voorbode

TLN en de Nederlandse vervoerder zijn ervan overtuigd dat de lange rijen een voorbode zijn van wat er gaat gebeuren als het tot een brexit zonder heldere afspraken komt. "Veel Nederlandse bedrijven zullen van tevoren de benodigde documenten regelen, maar het is de vraag of buitenlandse bedrijven hun zaakjes ook zo voor elkaar hebben. Zij houden de boel dan alsnog op", zegt de woordvoerder van TLN.

Volgens de Nederlandse vervoerder is het voor bedrijven niet zo makkelijk om zich goed voor te bereiden. "Er zijn nog zoveel mogelijke scenario's, daardoor weet je niet goed wat je moet doen."