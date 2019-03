Ex-vriend hoort voor gewelddadige dood baby 14 jaar cel eisen

Voor de gewelddadige dood van een baby van 14 maanden, heeft het OM veertien jaar cel geëist tegen de ex-vriend van de moeder. Tegen de moeder is achttien maanden celstraf geëist.

De baby overleed in oktober 2017 in Hengelo aan ernstige verwondingen. Het kind had onder andere 39 blauwe plekken op haar lichaam. Ook had ze scheuren in haar lever, maag en milt, meerdere gebroken ribben, en een gescheurde tong. In haar bloed werden drugs aangetroffen. Daarnaast waren er sporen van verwurging en/of verstikking.

Het OM houdt de toenmalige partner van de moeder volledig verantwoordelijk voor de dood van de baby. De officier van justitie heeft niet het maximale geëist omdat niet te bewijzen valt dat het meisje opzettelijk om het leven is gebracht, schrijft RTV Oost.

'Mijn ex is verantwoordelijk'

De moeder wordt verweten dat ze niet heeft gezorgd voor haar dochter. Er was geen veilige situatie voor het meisje, ze kreeg geen medische hulp en op de blauwe plekken werd door de vrouw niet gereageerd.

Gisteren, tijdens de eerste zitting van de inhoudelijk behandeling, ontkenden beiden iets met de dood van het kindje te maken te hebben. Vandaag zei de moeder voor het eerst te denken dat haar ex verantwoordelijk voor het overlijden van het kindje is.