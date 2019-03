Honderd verwaarloosde honden weggehaald bij fokker Deventer

Volgens een dierdeskundige vertoonden de honden veel stress. Dit bleek uit gedrag als wegkruipen, urineren, braken en afreageren op waterbakken of hekwerk. Bij met name de jonge honden leek geen sprake van enig sociaal gedrag.

De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze verder onderzocht, geobserveerd en verzorgd worden. Het ontbreken van sociaal gedrag bij veel van de dieren is een grote zorg en maakt hun toekomst onzeker.

Herplaatst of afgemaakt?

Een gedragsonderzoek is nodig: kunnen de honden herplaatst worden? In het ergste geval kan het betekenen dat de toestand van een dier zo slecht is dat hij afgemaakt moet worden.

Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt voor de slechte verzorging en huisvesting van de honden en het niet voldoen aan andere (administratieve) verplichtingen. Morgen is er in Zwolle een zitting bij de raadkamer over een eventueel verbod voor de fokker op het fokken en verkopen van dieren, schrijft RTV Oost.

In augustus 2018 is er bij het bedrijf ook al een controle uitgevoerd. Er zijn toen maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Die zijn deels opgevolgd.