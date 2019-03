Inspectie doet aangifte tegen zorgaanbieder Alliade

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangifte gedaan tegen de Friese Zorggroep Alliade wegens valsheid in geschrifte. De zorgaanbieder is ook onder verscherpt toezicht geplaatst. Alliade bestaat uit negen instellingen op het gebied van onder meer gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

De maatregelen zijn het gevolg van een groot onderzoek. De inspectie concludeert dat er een gebrek is geweest aan integere bedrijfsvoering.

Eerste onderzoek

In 2016 werd er al een eerste onderzoek gedaan naar Alliade nadat RTL Nieuws had onthuld dat twee directeuren van de zorggroep opdrachten hadden gegeven aan bedrijven waar ze zelf eigenaar van waren. De inspectie concludeerde destijds dat er geen sprake was van fraude, maar dat er wel de schijn was van belangenverstrengeling.

De inspectie startte hierna een tweede onderzoek. Hierbij werden drie grote transacties uit de periode tussen 2011 en 2014 onder de loep genomen. Volgens de inspectie heeft de raad van toezicht van Alliade zich niet kritisch genoeg opgesteld en werd de raad in bepaalde gevallen te laat of onvoldoende geïnformeerd.

Ernstig geschaad

De inspectie zegt dat het vertrouwen in de raad van bestuur en de raad van toezicht ernstig is geschaad. Alliade moet nu binnen twee maanden met een plan van aanpak komen. Binnen vier maanden moeten er verbeteringen zijn doorgevoerd. Alliade zegt in een reactie dat bestuursvoorzitter Erik Kuik van Alliade inmiddels is opgestapt.

Het verscherpt toezicht is op 16 januari ingegaan en geldt voor een periode van zes maanden.