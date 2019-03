Albert Heijn moet stoppen met prijzenactie in België

Albert Heijn in België moet stoppen met de prijzenactie van 1+2 gratis. De Belgische Economische Inspectie verbiedt het stunten met prijzen omdat verkopen met verlies verboden is.

AH voert sinds begin februari een actie van één product kopen en er twee gratis bij krijgen. Eerder stuntte de supermarktketen met goedkope melk en met 1+1 gratis.

Volgens Ahold viel de actie keurig binnen de wet en werd er niet onder de kostprijs verkocht. "We positioneren ons in België met Hollandse prijzen en Hollandse promoties en wij houden ons vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen en normen", zei Ahold-topman Frans Muller vorige week nog tegen de NOS.

Ratrace

Buurtsuper.be, de Belgische vereniging van kleine zelfstandige supermarkten, kaartte de zaak aan bij de Belgische minister voor Consumentenzaken Kris Peeters. De agressieve prijzenslag zou leiden tot een ratrace die schadelijk is voor de kleine zelfstandige supermarkten en uiteindelijk voor de hele economie.

Peeters stuurde de Economische Inspectie naar Ahold voor een onderzoek. Die concludeert dus dat AH in overtreding is.

"Lage prijzen zijn goed voor de consument, maar bij verkopen met verlies wordt normale concurrentie onmogelijk", aldus Peeters tegen persbureau Belga. "Grote spelers kunnen zo de kleintjes wegconcurreren en de markt domineren. Dat kunnen we niet toelaten."

De Belgische minister moet nog besluiten of er naast het verbod een schikking of boete volgt of dat de zaak voor de rechter komt.