Rotterdam doet geen aangifte tegen wethouder Visser

Het document dat wethouder Adriaan Visser in januari naar journalisten lekte, was niet meer geheim of vertrouwelijk. Dat concludeert het onderzoeksbureau Strated Consulting. Naar aanleiding daarvan doet het college geen aangifte tegen Visser.

Het onderzoeksbureau heeft op verzoek van het college in Rotterdam de status van het document onderzocht. Volgens de onderzoekers was veel informatie uit de presentatie al openbaar geworden en is het niet redelijk om de informatie tien jaar na dato nog als vertrouwelijk of geheim aan te duiden.

D66-wethouder Visser stapte vorige maand op toen bekend werd dat hij een document aan journalisten had doorgespeeld. Het ging om een presentatie uit 2009 over het Schiekadeblok. De Rekenkamer uitte in een rapport over een mislukt vastgoedproject forse kritiek op Visser die destijds ambtenaar was.

Visser wilde met het lekken de beeldvorming beïnvloeden. Ook een raadslid van het CDA bekende het stuk aan een journalist te hebben gegeven. Hiernaar loopt nog een onderzoek onder leiding van VVD-coryfee Jozias van Aartsen.