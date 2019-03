In Flevoland doet politieke kleur er niet toe om kleine kernen leefbaar te houden

Van Wondergem: "Ons nieuwe pand gaat ongeveer 4,3 miljoen euro kosten. Dat geld hebben we natuurlijk niet. We gaan dat voor een deel oplossen met zelfwerkzaamheid, maar we gelukkig heeft de provincie het Fonds Leefbaarheid en daar krijgen we nu ruim twee ton uit. Daar zijn we vreselijk blij mee."

Geld voor een veerpontje

Het dorp Kraggenburg (1400 inwoners) heeft een subsidie in de wacht gesleept voor een klein veerpontje. Wubbo de Raad: "Aan alle kanten is Kraggenburg omgeven door prachtige bossen, maar juist dat deel van het bos waar nu al veel toeristen komen ligt aan de overkant van de Zwolse Vaart. Daar willen we een pontje maken voor wandelaars en fietsers zodat die ook terecht kunnen in Kraggenburg. Dat scoort natuurlijk enorm voor de middenstand en voor die mensen zelf is het ook heel leuk."

De Raad heeft zelf voor de VVD in de Provinciale Staten van Flevoland gezeten en weet uit eigen ervaring dat voor Lelystad en Almere het buitengebied vaak ver weg is. "Er komt natuurlijk steeds meer nadruk te liggen op de grote steden, maar in mijn tijd zei ik al: vergeet het landelijk gebied niet."