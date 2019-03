Chinese premier bij opening Volkscongres: groei neemt verder af

De groei van de economie in China neemt verder af. Dat was de belangrijkste boodschap van premier Li Keqiang bij de opening van het jaarlijkse Volkscongres.

Volgens de laatste prognose groeit de economie komend jaar tussen de 6 en 6,5 procent. Vorig jaar was dat 6,6 procent en dat was al de laagste groei sinds de jaren negentig.

Li zei dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten een van de oorzaken is voor de afname van de economische groei. De premier kondigde maatregelen aan om de Chinese economie te stimuleren. "De belastingen worden verlaagd. Vooral kleine bedrijven moeten daarvan profiteren", zegt correspondent Garrie van Pinxteren.

Belangrijke wet

Tijdens het Volkscongres wordt er ook gestemd over een wet waarin buitenlandse investeerders in China beter beschermd worden. Volgens Van Pinxteren is deze wet vooral onder druk van de Verenigde Staten opgesteld. "Het gaat in deze wet vooral om de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht. Hierdoor worden bedrijven niet meer gedwongen om hun kennis over te dragen aan Chinese bedrijven. Dat is iets wat Amerika graag wil."

Nu deze wet in stemming wordt gebracht, is het volgens Van Pinxteren ook honderd procent zeker dat de wet wordt aangenomen.

Het Volkscongres duurt twee weken. Duizenden gedelegeerden uit het hele land komen bij elkaar. Ze worden toegesproken door onder anderen de Chinese president Xi Jinping. De verwachting is dat ook hij de nadruk zal leggen op maatregelen om de economie te stimuleren.