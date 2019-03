Crisis brengt Nederlandse bedrijven in Venezuela in het nauw

Rellen, roofpartijen, een overheid die zich laat gelden en een chronisch tekort aan goederen: grote Nederlandse bedrijven moeten stilletjes inkrimpen in Venezuela, nu de aanhoudende crisis in het land alleen maar dieper wordt.

Hoeveel Nederlandse bedrijven actief zijn in Venezuela, en welke precies, is lastig te zeggen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade in Venezuela kunnen of willen daar weinig gegevens over geven. Volgens de ambassade ligt het nu te gevoelig om hier uitspraken over te doen.

Uit een rondgang blijkt in elk geval dat opslagbedrijf Vopak, olie- en gasmaatschappij Shell en voedingsmiddelenconcern Unilever afgelopen jaar nog zaken deden in het land. En nu niet of nauwelijks.

Alleen nog maar ijs

De problemen komen niet uit de lucht vallen. Het valt niet mee wat onze medewerkers in Venezuela voor hun kiezen krijgen, zegt Unilever in 2017. Het is steeds moeilijker om de fabriek in het land draaiende te houden. Twee managers die dat voor elkaar moeten boksen, krijgen een eerbetoon op de bedrijfswebsite.

Oscar Infante, financieel manager, en Yumar Carrera, distributieketenmanager, gaan verder dan hun dagelijkse werk om het bedrijf en zijn werknemers te beschermen, aldus Unilever. Ze vertellen er zelf over in een video.