CPB: economie koelt af, maar koopkracht niet aangetast door energieprijzen

De economie koelt af, de groei zakt dit jaar terug naar 1,5 procent, na jaren van groei van meer dan twee procent. Toch blijft de werkloosheid laag en stijgt de koopkracht en blijven overheidsfinanciën op orde.

"De economie schakelt terug naar een normaler toerental maar kan tegen een stootje", zegt directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau.

De koopkracht stijgt dit jaar met 1,6 procent, volgend jaar met 1,3 procent. Dat is net zoveel als het CPB in december aangaf. In de koopkrachtcijfers zijn de meest actuele energieprijzen meegenomen, net als de effecten van de hogere btw en de hogere energierekening. De voorbije weken waren twijfels gerezen over de koopkracht doordat de energierekening hoger uitpakt.

De economische terugloop is toe te schrijven aan Internationale onzekerheden, zoals de brexit, de staat van de Chinese economie en het handelsbeleid van de VS. De overheid investeert ook stevig maar minder dan beoogd en dat drukt de groei eveneens.