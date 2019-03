Opgestapte D66'er wil meteen weer voor PvdD in de Eerste Kamer

Henriëtte Prast, tot vorige week Eerste Kamerlid voor D66, wil nu de senaat in voor de Partij voor de Dieren. Ze staat op nummer 4 van de kieslijst en dat wordt gezien als een verkiesbare plek.

Prast, hoogleraar persoonlijke financiële planning, stapte op als senator vanwege het partijstandpunt van D66 over dierenwelzijn. Toen werd er al gespeculeerd over een overstap naar de Partij voor de Dieren, maar Prast zei toen dat het daarvoor nog te vroeg was. Omdat ze nu al op de lijst van die partij staat, kan het niet anders dan dat ze daar vorige week al over in gesprek was.

De Partij voor de Dieren heeft nu twee zetels in de Eerste Kamer. Die worden bezet door Nico Koffeman en Christine Teunissen. Zij staan bovenaan de ontwerpkandidatenlijst. Op nummer 3 staat oud-hoogleraar en advocaat Peter Nicolaï.

De ontwerplijst wordt voorgelegd aan het partijcongres op 31 maart. De nieuwe Eerste Kamer wordt op 27 mei gekozen door de leden van Provinciale Staten.