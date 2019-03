Opnieuw duizenden mensen geëvacueerd uit IS-bolwerk Baghouz

Een groep van 3000 mensen is door de Syrische Democratische Strijdkrachten geëvacueerd uit het laatste IS-bolwerk Baghouz in het oosten van Syrië. Onder hen zijn ongeveer 200 IS-strijders die zich hebben overgegeven.

Volgens de woordvoerder van de door de Amerikanen gesteunde SDF zijn er mogelijk nog zo'n duizend IS-strijders in Baghouz, samen met een onbekend aantal burgers.

Rond Baghouz wordt sinds zaterdag weer hevig gevochten. De voornamelijk Koerdische SDF-strijders verwachten dat ze op korte termijn het laatste IS-bolwerk kunnen innemen.

Vluchtelingen

Intussen waarschuwt het Rode Kruis dat de situatie in het al-Hol-vluchtelingenkamp steeds nijpender wordt. Het kamp in het noordoosten van Syrië zou op de rand van instorten staan door de grote aantallen vluchtelingen.

Telde het kamp in december nog 34.000 vluchtelingen, nu is dat aantal opgelopen naar 45.000. Dagelijks komen daar duizenden voornamelijk vrouwen en kinderen bij "en het einde is niet in zicht", zegt het Rode Kruis.