Twan Huys in zijn laatste RTL Late Night: 'We hebben geprobeerd de top te halen'

"Dit is de laatste RTL Late Night. We hebben er alles aan gedaan om van dit programma een succes te maken. Met heel veel energie en toewijding is er gezocht naar een formule, naar mooie gasten." Met die woorden nam presentator Twan Huys afscheid van kijkers, gasten en publiek tijdens de laatste aflevering.

"Het was een onwaarschijnlijk groot avontuur en natuurlijk gaat ieder avontuur gepaard met risico's. Want wie een hoge berg wil beklimmen, weet nooit helemaal zeker of ie de top gaat halen. Dat hebben we geprobeerd maar we moesten onderweg de poging staken. En dat is natuurlijk ontzettend jammer."

Vanmorgen werd bekend dat RTL onmiddellijk de stekker uit het programma trekt, dat al sinds de eerste aflevering een half jaar geleden kampt met lage kijkcijfers.

Van Dik Hout

"Voor mij was het een wilde achtbaan, heel heftig", zei Huys. "Maar ik heb geen moment spijt gehad van dit avontuur. Dus ik wil iedereen bedanken voor de tijd die we samen hebben besteed aan dit programma."

Na een optreden van Van Dik Hout wachtten de presentator omhelzingen en woorden van collega's en gasten uit de laatste uitzending. Die was deels gevuld met onderwerpen die Huys na aan het hart lagen.

Een van die onderwerpen was de zorgboerderij van Doris van Vuuren en Noudje van Bussel in het Brabantse Mariahout, waar demente ouderen worden opgevangen. Ze waren al eerder te gast, Huys ging er zelf op bezoek en wilde er een special over maken, maar zover kwam het dus niet.