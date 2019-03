Brit verliest rechtszaak over privacy van moordenaar van zijn 2-jarige zoon

De vader van de in 1993 vermoorde Britse peuter James Bulger en een oom hebben de rechtszaak verloren waarbij ze eisten dat de schuilnaam van een van de daders bekend zou worden gemaakt. Ze vinden dat Jon Venables nog steeds een gevaar is voor de openbare veiligheid en willen andere mensen waarschuwen.

De rechter houdt vast aan de afspraken die de staat met de twee daders heeft gemaakt over het geheimhouden van hun nieuwe identiteit. Volgens hem is de kans groot dat het vrijgeven van de nieuwe identiteit kan leiden tot ernstige en mogelijk fatale gevolgen.

De 2-jarige James Bulger werd door de destijds 10-jarige Jon Venables en Robert Thompson ontvoerd in een winkelcentrum in Bootle, in de buurt van Liverpool. Hij werd daarna gemarteld en vermoord.

Kinderporno

De jongens werden veroordeeld tot levenslang, maar kwamen op hun achttiende voorwaardelijk vrij. Ze kregen een nieuwe identiteit om hen te beschermen tegen de volkswoede.

Jon Venables kreeg in 2010 opnieuw gevangenisstraf, dit keer voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Drie jaar later kwam hij vrij, maar vorig jaar werd hij opnieuw veroordeeld. Toen kreeg hij drie jaar en vier maanden cel voor onder meer het maken van ongepaste foto's van kinderen.

Volgens vader Ralph en oom Jimmy Bulger stelt de anonimiteit die Venables is gegarandeerd, in de praktijk niet veel voor. Mensen die ernaar op zoek zijn, kunnen veel informatie vinden over de moordenaar van James, zoals de gevangenissen waar hij heeft vastgezeten.

'Geen bloed aan mijn handen'

De moeder van James Bulger was vanaf het begin tegen de rechtszaak. Tegen de BBC zei ze eerder: "Ik wil geen bloed aan mijn handen. Het enige dat ik wilde was gerechtigheid voor James. Dat betekende dat de twee jonge daders naar de gevangenis moesten en daar hun gepaste straf zouden uitzitten."