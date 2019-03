Beverly Hills-acteur Luke Perry overleden

De uit Mansfield, Ohio afkomstige Perry vertrok naar Los Angeles toen hij klaar was met zijn middelbare schoolopleiding om daar een opleiding tot acteur te volgen.

Nadat hij naast Alice Cooper te zien was in de video van de heavymetalband Twisted Sister speelde hij in de soaps Loving en Another World.

Begin jaren 90 deed hij auditie voor de rol van Steve Sanders in de dramaserie Beverly Hills, 90210, maar kreeg die niet. Wel werd hij gevraagd voor een gastrol. Het personage van de sombere miljonairszoon Dylan McKay was meteen zó populair dat hij in de serie mocht blijven. Het leverde Perry de status op van tieneridool.

Perry speelde ook in de films Buffy the Vampire Slayer, Terminal Bliss en 8 Seconds. In 1995 stapte hij uit Beverly Hills, 90210 om zich op serieuzere rollen te gaan richten. Hij speelde zichzelf in de film Vacanze di Natale '95 en stond tegenover Ashley Judd in het misdaaddrama Normal Life. Ook had hij een bijrol in deavonturenfilm The Fifth Element van Luc Besson.

Drie jaar na zijn vertrek uit Beverly Hills, 90210 keerde hij om financiële redenen weer terug in de serie en bleef daarin te zien tot de serie in 2000 stopte.