Supermarktmanager over aso-gedrag: 'Wij worden belaagd om de kleinste dingen'

Asociaal gedrag tegen medewerkers neemt toe, is het beeld dat een OV-handhaver en een supermarkteigenaar in Amsterdam hebben. Ze zijn daarom blij dat hier nu aandacht voor wordt gevraagd in een campagne van SIRE.

"Als je mensen aanspreekt op hun gedrag, of het niet hebben van een geldig plaatsbewijs, reageren mensen weleens behoorlijk heftig, door te schelden en dreigen. En als ze tot de orde geroepen worden, blijven ze verbaal agressief", zegt Jos Houtkamp, handhaver bij OV-bedrijf GVB.

Hij maakt dit zo'n één keer per week mee. En vaker in de zomer dan in de winter. "In de zomer gaat de kooktemperatuur bij mensen omhoog. Misschien doordat ze een glaasje te veel op hebben of omdat ze van een andere substantie geproefd of geroken hebben." Asociaal gedrag valt Houtkamp ook op op sociale media. "Mensen nemen in hun commentaren af en toe geen blad meer voor de mond. Het lijkt wel alsof de rem helemaal weg is."

Mohamed Ben Khallouk van supermarkt Tanger denkt dat mensen niet beseffen wat het effect van hun asociale gedrag is. "Ze weten niet hoe wij ons voelen als personeel. Wij worden belaagd om de kleinste dingen die eigenlijk nergens op slaan."

Dat is bijvoorbeeld irritatie als klanten moeten wachten in de rij bij de slagerij en vervelend doen tegen caissières: