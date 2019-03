'Onder Keith Flints leiding werd een concertzaal één grote draaikolk'

Een pionier in de dancemuziek, dé frontman die je als band wil hebben en een man met een duivelse houding. De op 49-jarige leeftijd overleden Keith Flint, zanger van The Prodigy, heeft veel betekend voor de muziekwereld.

"Toen we hoorden dat hij overleden was heb ik op 3FM een half uur lang alleen maar The Prodigy gedraaid", zegt dj Jorien Renkema. "Daar kwamen heel veel reacties op van luisteraars. Een van de eerste berichten was een audio-appje van iemand die huilend in de auto zat."

Flint werd vanochtend dood aangetroffen in zijn huis in het plaatsje Dunmow, niet ver van Londen. Later maakte The Prodigy op Instagram bekend dat de zanger zelfmoord had gepleegd.

"The Prodigy is niet weg te denken uit de alternatieve en festivalscene", zegt Kink-dj Michiel Veenstra. Binnen de band was Flint niet verantwoordelijk voor de muziek, dat is Liam Howlett. "Maar Flint was wél degene die de muziek naar buiten bracht. Hij was echt het gezicht van de act. Als je aan The Prodigy denkt, denk je aan zijn gezicht. Aan zijn duivelse houding."