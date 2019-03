De Duitse busmaatschappij Flixbus wil Eurolines overnemen. Beide bedrijven bieden internationale en binnenlandse busreizen aan in bijna heel Europa.

Eurolines bestaat al sinds 1985. Veel langer dus dan Flixbus, dat pas in 2013 begon. Sindsdien is dat bedrijf vanuit Duitsland razendsnel gegroeid, onder meer door overnames van busdiensten.

Flixbus veel groter

Flixbus is met 45 miljoen passagiers in 2018 veel groter dan Eurolines, dat vorig jaar 2,5 miljoen passagiers vervoerde. Eurolines is nu nog eigendom van het Franse vervoersbedrijf Transdev, dat ook de eigenaar is van ov-bedrijf Connexxion. In Frankrijk opereert Eurolines onder de naam Isilines.

"Deze aankoop zou onze positie als marktleider in Frankrijk versterken en zou, door de integratie van de netwerken van Eurolines en Isilines, ons Europees bereik nog verder vergroten", zegt Flixbus-topman Jochen Engert.

Geen eigen bussen

Flixbus bezit zelf geen bussen, maar werkt altijd samen met lokale busbedrijven, die de chauffeurs en bussen regelen. Flixbus regelt de verkoop van tickets en de marketing.

Sinds eind 2015 concurreert het bedrijf met de NS met binnenlandse busdiensten tussen steden. In Duitsland rijden er sinds kort ook Flixtreinen rond, op twee trajecten: Keulen-Hamburg en Berlijn-Stuttgart.

De overname is nog niet helemaal rond. De twee bedrijven zeggen nu exclusief met elkaar in gesprek te zijn. Een overnamebedrag is nog niet bekendgemaakt.